В ГД слова Киева об уязвимости Крымского моста объяснили поставками оружия
Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек считает, что заявление бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко об уязвимости моста через Керченский пролив связаны, прежде всего, с обещаниями США поставить Киеву оружие.
"Киев, видимо, получил укол храбрости в виде обещания поставить оружие из-за океана, поэтому теперь голова кружится от фантазий", - предположил он, указав, на "временное затмение рассудка" украинского военнослужащего.
Депутат подчеркнул, что сейчас Крым - это "неприступная крепость Российской Федерации", поэтому любые агрессивные заявление и поступки будут жестоко пресекаться, а Киеву давно пора перестать ставить мир и покой полуострова под сомнение, передает РИА Новости.
Напомним, ранее Романенко заявил о том, что Крымский мост слишком уязвим для ракет и авиации. В Совете Федерации уже успели оценить такое высказывание генерала, назвав его "клоунадой" и "детским лепетом".