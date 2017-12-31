В ГД слова Киева об уязвимости Крымского моста объяснили поставками оружия

СЕГОДНЯ 13:59 2017-12-31T13:59:39+03:00

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Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек считает, что заявление бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко об уязвимости моста через Керченский пролив связаны, прежде всего, с обещаниями США поставить Киеву оружие.

"Киев, видимо, получил укол храбрости в виде обещания поставить оружие из-за океана, поэтому теперь голова кружится от фантазий", - предположил он, указав, на "временное затмение рассудка" украинского военнослужащего.

Депутат подчеркнул, что сейчас Крым - это "неприступная крепость Российской Федерации", поэтому любые агрессивные заявление и поступки будут жестоко пресекаться, а Киеву давно пора перестать ставить мир и покой полуострова под сомнение, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Романенко заявил о том, что Крымский мост слишком уязвим для ракет и авиации. В Совете Федерации уже успели оценить такое высказывание генерала, назвав его "клоунадой" и "детским лепетом".