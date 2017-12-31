Арсений Яценюк и Инна Авакова продали свои доли телеканала «Эспресо»

31 Дек. 14:15 2017-12-31T14:15:38+03:00

Жена министра внутренних дел Украины получила более 1,95 млн долларов

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Экс-глава правительства Украины Арсений Яценюк и супруга министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Инна продали свои доли в украинском телеканале "Эспресо". Сделка была заключена с американской компанией, бенефициаром которой является сын украинского миллиардера и депутата Константина Жеваго.

"Покупателем 70% нашей доли выступила американская компания из штата Нью-Йорк, заинтересованная в медиабизнесе на Украине, Atmosphere Entertainment Inc", - написал Аваков в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что его супруга продала свою долю в размере 40%, выручив более 1,95 млн долларов.

По данным телеканала "Эспресо", конечным бенефициаром указанной компании является гражданин Украины Иван Жеваго, отец которого занимает третье место рейтинга "ТОП-100 самых богатых украинцев" по версии журнала "Новое время" и компании Dragon Capital.

Теперь 22,5% акций телеканала опосредовано принадлежат супруге депутата Рады и главы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого.