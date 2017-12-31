В Русском культурном центре в Дамаске прошел новогодний праздник

31 Дек. 14:32 2017-12-31T14:35:10+03:00

В рамках праздничных мероприятий также была организована благотворительная акция в одном из приютов сирийской столице

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В столице Сирии впервые за семь лет прошло новогоднее мероприятие в актовом зале Русского центра науки и культуры в Дамаске. Русские и сирийские дети стали зрителями театрального представления «Буратино». После этого всем гостям вручили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Как рассказал замглавы Россотрудничества Алексей Фролов, последний раз такие развлекательные мероприятия проводились в Русском центре семь лет назад.

«Сегодня мы начали отмечать Новый год здесь, в Дамаске, в Русском культурном центре, на сцене которого семь лет была тишина», — заявил Фролов.

При этом он подчеркнул, что все эти года Русский центр культуры в Дамаске продолжал работу, несмотря на нестабильную обстановку в Сирии.

Фролов добавил, что на елке побывали больше 300 детей с родителями. По его словам, в рамках праздничных мероприятий также прошла благотворительная акция в одном из приютов Дамаска, передает РИА Новости.