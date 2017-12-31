Пучдемон потребовал от Испании политических переговоров и восстановления его правительства

31 Дек. 14:49 2017-12-31T14:49:08+03:00

Руководство Каталонии было отстранено от власти после "провозглашения независимости" 27 октября

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Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон потребовал от Мадрида провести "политические переговоры" и восстановить правительство автономии, которое было смещено после "провозглашения независимости" 27 октября.

"Я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает, ... чтобы они восстановили всех тех, кого они отстранили без разрешения каталонцев", - сказал Пучдемон в своем новогоднем обращении к каталонцам, записанном в Брюсселе, передает газета Le Soir.

Напомним, 1 октября 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии, которым был признан нелегитимным Конституционным судом Испании. Около 90% участников голосования поддержали независимость региона.

После этого Мадрид отстранил от власти руководство Каталонии и распустило ее парламент. 22 декабря состоялись внеочередные выборы в региональный парламент. Пучдемон находится в Бельгии, на родине его обвиняют в мятеже, неповиновении властям и растрате госсредств.