Глава МИД Германии призвал к налаживанию отношений России и США

31 Дек. 14:57 2017-12-31T14:57:44+03:00

По мнению Зигмара Габриэля, только Москва и Вашингтон при поддержке Пекина могут предотвратить распространение атомного оружия

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что отношения России и Соединенных Штатов должны улучшиться. И заинтересованы в этом, по его словам, должны быть все европейские страны.

«Именно мы в Европе должны быть заинтересованы в том, чтобы отношения между США и Россией стали лучше. В конце концов только США и Россия — при поддержке Китая — могут предотвратить распространение атомного оружия», — сказал Габриэль.

Он отметил, что в случае сохранения отношений Москвы и Вашингтона на низком уровне, другие государства могут этим воспользоваться. Поэтому, как подчеркнул министр, представители Евросоюза и прикладывают «столько сил», чтобы «вновь сблизить американцев и русских».

Также Габриэль призвал международное сообщество ни в коем случае не мириться с попытками КНДР стать ядерной державой, пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung.