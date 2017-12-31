Путин установил допустимую численность сотрудников МВД России

31 Дек. 15:05 2017-12-31T15:05:18+03:00

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Президент РФ Владимир Путин сократил предельную численность штата Министерства внутренних дел России. Соответствующий указ был подписан главой государства и размещен на официальном портале правовой информации.

"Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы", - говорится в сообщении.

Между тем, уточняется, что допустимое число сотрудников органов внутренних дел составляет максимум 746 859 человек, еще 17 199 - это федеральные государственные служащие, а 130 813 - простые работники.

Напомним, что в ноябре Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником. Тогда он рассказал, что только в этом году более 400 человек удостоились государственных наград за героизм и мужество, проявленные при исполнении своих служебных обязанностей.

Особенно глава государства отметил усилия правоохранителей в противодействие экстремизму и коррупции.