В Турции полиция задержала 20 человек по подозрению в подготовке теракта на Новый год
В Турции полиция задержали 20 человек, которых подозревают в подготовке теракта в Стамбуле на Новый год.
Как сообщает агентство Anadolu, задержанных, среди которых 15 иностранных граждан, подозревают в связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Отмечается, что подразделение правоохранительных органов по борьбе с терроризмом провело рейды по четырем адресам в трех районах Стамбула.
По предварительным данным, задержанные связаны с главарями ИГ в Сирии и Ираке. В полиции полагают, что они намеревались провести атаки во время встречи Нового года.
Напомним, 6 декабря сообщалось, что турецкие правоохранители задержали 26 подозреваемых в связях с террористической группировкой.
В прошлую новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле террорист в маске Санта-Клауса открыл стрельбу. В результате 39 человек погибли, еще около 70 получили ранения.