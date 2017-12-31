В Турции полиция задержала 20 человек по подозрению в подготовке теракта на Новый год

31 Дек. 15:08 2017-12-31T15:08:16+03:00

В Турции задержали 20 человек по подозрению в планировании теракта Фото: REUTERS

Задержанных подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ)

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В Турции полиция задержали 20 человек, которых подозревают в подготовке теракта в Стамбуле на Новый год.

Как сообщает агентство Anadolu, задержанных, среди которых 15 иностранных граждан, подозревают в связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Отмечается, что подразделение правоохранительных органов по борьбе с терроризмом провело рейды по четырем адресам в трех районах Стамбула.

По предварительным данным, задержанные связаны с главарями ИГ в Сирии и Ираке. В полиции полагают, что они намеревались провести атаки во время встречи Нового года.

Напомним, 6 декабря сообщалось, что турецкие правоохранители задержали 26 подозреваемых в связях с террористической группировкой.

В прошлую новогоднюю ночь в ночном клубе Reina в Стамбуле террорист в маске Санта-Клауса открыл стрельбу. В результате 39 человек погибли, еще около 70 получили ранения.