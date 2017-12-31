Ученые выяснили, что пьяные люди часто становятся гомофобами и расистами

31 Дек. 15:19 2017-12-31T15:19:07+03:00

Представители Кардиффского университета в Великобритании провели исследование, чтобы определить, чем опасно алкогольное опьянение

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Исследователи Кардиффского университета в Великобритании пришли к выводу, что пьяные люди часто становятся гомофобами и расистами.

Ученые провели опрос среди жителей трех британских полиэтнических городов, в результате которого выяснили, что более 18% участников исследования подвергались нападениям из-за предрассудков. При этом в 90% случаев нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

Ученые полагают, что эти данные свидетельствуют о том, что алкоголь отрицательно влияет на восприятие реальности. Состояние опьянения, утверждают исследователи, вызывает агрессию по отношению к представителям другой расы и секс-меньшинствам, передает NDTV.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил, как правильно отметтить Новый год, не навредив своему здоровью. В ведомстве напомнили о необходимости обращать внимание на срок годности продуктов питания, а также призвали не проводить всю ночь за праздничным столом.