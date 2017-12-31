Прощание с Александром Шавриным пройдет в театре Маяковского

31 Дек. 15:25 2017-12-31T15:25:23+03:00

Стало известно, что прощание с Александром Шавриным запланировано на 2 января

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Прощание с Александром Шавриным, который скончался в пятницу утром после продолжительной болезни, состоится 2 января в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, в труппе которого заслуженный артист России работал с 1982 года.

Такое заявление сделала пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

"Прощание с заслуженным артистом России, одним из ведущих артистов Театра Маяковского Александром Шавриным состоится 2 января 2018 года в Театре Маяковского", - сказала она.

Между тем, уже известно, что отпевание актера пройдет в церкви Малого Вознесения, передает ТАСС.

Напомним, Александр Шаврин скончался на 58-м году жизни после длительной борьбы с серьезным заболеванием. Слухи о его госпитализации появлялись еще в 2016 году, но тогда их опровергали. Предполагается, что причиной смерти могла стать онкология.

Игру актера можно было увидеть в сериале "Моя прекрасная няня", фильме "Сволочи" и других картинах, но ярче всего он сиял на сцене театра им. Маяковского.