Клинцевич объяснил слова Трампа об успехах США в Сирии желанием войти в историю

31 Дек. 15:43 2017-12-31T15:43:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что слова американского президента Дональда Трампа об успехах США в Сирии и Ираке вызваны желанием главы государства войти в историю как победитель над террористами.

Напомним, ранее республиканец заявил, что, именно благодаря действиям возглавляемой Штатами международной коалиции, от террористов удалось освободить почти 100% территорий. Отметим, что подобные высказывания звучат в Вашингтоне уже не впервые.

"Простим хозяину Белого дома эту его маленькую слабость, и ответим по-новогоднему, перефразируя старый советский анекдот. Дональд Трамп действительно войдет в историю как президент США времен великих побед России в Сирии", - написал Клинцевич у себя в фейсбуке.

Ранее заявление американского президента прокомментировали также в Госдуме. Зампредседателя комитета палаты по международным делам Алексей Чепа напомнил, что реальная роль США в освобождении Сирии минимальна.