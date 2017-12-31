В Россию пришел Новый год: Путин поздравил жителей Дальнего Востока

31 Дек. 16:06 2017-12-31T16:06:07+03:00

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Новый 2018 год уже наступил для части россиян. Так, жители Камчатского края и Чукотского автономного округа первыми произнесли поздравления и тосты. С экранов их телевизоров прозвучала традиционная праздничная речь президента страны Владимира Путина

В этот раз глава государства особенно отметил роль семьи и призвал россиян помнить о своих родителях, а также поддерживать тех, кто нуждается в этом.

"Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети, и чтобы они радовали нас", - сказал президент.

Стоит отметить, что в нашей стране Новый год встречают аж 11 раз - по количеству часовых поясов. Сначала праздник приходит на Дальний Восток, потом в Сибирь, на Урал и в центральные регионы. Завершают эту своеобразную эстафету жители Калининградской области.