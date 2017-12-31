СМИ сообщили, что Япония может дополнительно закупить у США истребители F-35A

31 Дек. 16:51 2017-12-31T16:51:47+03:00

СМИ: Япония может закупить у США еще несколько десятков истребителей F-35A у США Фото: REUTERS

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Министерство обороны Японии может дополнительно закупить у США истребители пятого поколения F-35A.

Как сообщила газета Mainichi, Токио может закупить несколько десятков истребителей. Ранее японский кабмин объявил о принятом решении приобрести 42 истребителя F-35. В ноябре 2017 года президент США Дональд Трамп во время визита в Японию отметил, что в Америке ждут от Японии дополнительных закупок военной техники.

По данным издания, Токио готов пойти на дополнительные закупки вооружения у Вашингтона, чтобы укрепить отношения с нынешними властями и смягчить критику со стороны Трампа, который постоянно напоминает о дефиците торгового баланса между Японией и США.

Как отмечает газета, стоимость одного истребителя может превысить 1 млрд иен (больше 8,3 млн долларов). В ближайшее время Токио планирует закупить у Вашингтона наземные комплексы ПРО Aegis Ashore.