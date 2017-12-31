СМИ сообщили, что Япония может дополнительно закупить у США истребители F-35A
Министерство обороны Японии может дополнительно закупить у США истребители пятого поколения F-35A.
Как сообщила газета Mainichi, Токио может закупить несколько десятков истребителей. Ранее японский кабмин объявил о принятом решении приобрести 42 истребителя F-35. В ноябре 2017 года президент США Дональд Трамп во время визита в Японию отметил, что в Америке ждут от Японии дополнительных закупок военной техники.
По данным издания, Токио готов пойти на дополнительные закупки вооружения у Вашингтона, чтобы укрепить отношения с нынешними властями и смягчить критику со стороны Трампа, который постоянно напоминает о дефиците торгового баланса между Японией и США.
Как отмечает газета, стоимость одного истребителя может превысить 1 млрд иен (больше 8,3 млн долларов). В ближайшее время Токио планирует закупить у Вашингтона наземные комплексы ПРО Aegis Ashore.