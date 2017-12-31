Путин пожелал россиянам перемен к лучшему в Новом году

31 Дек. 17:33 2017-12-31T17:33:22+03:00

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Президент России Владимир Путин пожелал гражданам страны успехов и благополучия в Новом году. Жители Дальнего востока уже увидели поздравление главы государства.

"На пороге новый, 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный; верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся", — сказал Путин.

Он добавил, что Новый год — это семейный праздник для всех россиян.

"Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен, — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что праздник будет настоящим и теплым, если все будут заботиться о родителях и стараться понять своих детей.

Кроме того, российский лидер посоветовал гражданам быть чуткими и дарить добро. А также он напомнил о тех, кто встретит Новый год на работе.

"Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений", — добавил президент.