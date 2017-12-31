Президент РФ повысил зарплату главе Следственного комитета и генпрокурору

31 Дек. 17:46 2017-12-31T17:46:17+03:00

Денежное вознаграждение глав двух ведомств увеличено на 4%

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Денежное вознаграждение главе Следственного комитета РФ и Генеральному прокурору России увеличено в 1,04 раза, то есть на 4%. соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Увеличить с 1 января 2018 года в 1,04 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

А также там отмечается, что зарплата генерального прокурора России также повышается в 1,04 раза.

Денежное вознаграждение занимающих эти должности Александра Бастрыкина и Юрия Чайки будет повышено с 1 января 2018 года. Кабмину поручено обеспечить финансирование расходов для реализации указа.

В декларации о доходах от мая 2017 года сообщается, что председатель Следственного комитета Бастрыкин в прошлом году заработал более 7,9 млн руб. Согласно декларации, генпрокурор Чайка заработал почти 9,3 млн рублей.