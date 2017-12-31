2017-12-31T18:30:35+03:00
Происшествия

В Афганистане при взрыве на похоронах погибли 15 человек

Еще 14 жителей получили ранения различной степени тяжести
Екатерина БОЛГОВА
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При взрыве на похоронах в Афганистане погибли 15 человекПри взрыве на похоронах в Афганистане погибли 15 человекФото: REUTERS
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В городе Джалалабад в Афганистане произошел взрыв на похоронах. В результате происшествия погибли по меньшей мере 15 человек.

Как сообщает местный телеканал 1TV News, взрыв устроил террорист-смертник. Еще 14 жителей получили ранения различной степени тяжести.

По данным агентства France-Presse, теракт произошел в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Пресс-секретарь губернатора провинции отметило, что взрыв произошел во время церемонии похорон бывшего губернатора провинции Хаска Мина.

Напомним, ранее стало известно, что при взрыве у здания разведки в Кабуле погибли четыре человека и трое местных жителей пострадали. Кроме того, 28 декабря сообщалось, что в столице Афганистана произошел теракт, жертвами которого 40 человек. Согласно официальным данным, в результате нападения пострадали еще около 30 человек.

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