31 Дек. 18:37 2017-12-31T18:37:03+03:00

Документ был принят Госдумой 20 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря

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В воскресенье, 31 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон о синдицированном кредитовании. Документ был принят Госдумой 20 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря.

Закон дает возможность заключения договора синдицированного кредита, согласно которому несколько кредиторов предоставляют заемщику необходимые средства. При этом в качестве6 заемщика может выступать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Руководитель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков раняя заявлял, что новый закон вводит в российское правовое поле понятие "синдицированный кредит". В настоящее время из-за отсутствия такого понятия, большинство аналогичных сделок заключается на основании заграничного законодательства.

В документе отмечается, что участниками синдиката могут выступать отечественные и зарубежные и банки, Банк России, Внешэкономбанк, международные финансовые организации и иностранные юридические лица, имеющие право выдавать кредиты, передает ТАСС.