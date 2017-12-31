В Швейцарии рестораторы запустили в стратосферу шаурму

31 Дек. 19:03 2017-12-31T19:03:42+03:00

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В Швейцарии владельцы местной сети кафе провели необычную акцию. Рестораторы запустили в стратосферу метеорологический зонд и отправили в космос шаурму. На зонде была установлена специальная видеокамера, поэтому все желающие получили возможность проследить за «путешествием» блюда. Видеоролик разметили на портале Caters.

Метеорологический зонд с шаурмой поднялся на высоту в 37 километров и пробыл в полете примерно два часа. После этого летательный аппарат с блюдом упал на дерево.

Напомним, ранее в стратосферу уже запускали различные продукты питания — к примеру, картофельно-мясной пирог. Кроме того, для привлечения внимания в космос отправили кроссовки, созданные при участии американского рэп-исполнителя Канье Уэста. А в 2012 году за день до выборов президента США студенты высшей школы из калифорнийского Бишопа запустили на 40 километров над Землей фигуру Барака Обамы.