С 1 января Китай ужесточает правила получения наличных с карт за рубежом
С 1 января 2018 года Государственное управление валютного контроля Китая ужесточает правила снятия наличных с банковских карт за границей. В пресс-релизе ведомства отмечается, что эта мера "направлена против отмывания денег, финансирования терроризма и ухода от налогов".
Согласно принятому решению, если клиент снимет больше 15300 долларов за год, то его наличность за рубежом будет заморожена на текущий и следующий год.
"Если клиент превысит 100 тысяч юаней (около 15300 долларов) в течение года, то его (ее) зарубежная наличность будет заморожена на данный год и на следующий", - говорится в документе.
С 2003 года в Китае действует ограничение - общая сумма получения за рубежом наличности с банковских карт, принадлежащих одному лицу не должна превышать 100 тысяч юаней в течение одного года, передает ТАСС.