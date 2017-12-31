С 1 января Китай ужесточает правила получения наличных с карт за рубежом

31 Дек. 19:40 2017-12-31T19:42:42+03:00

В Китае вводят ограничение на снятие наличных с карт за рубежом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если клиент снимет больше 15300 долларов за год, то его наличность за рубежом будет заморожена на текущий и следующий год

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С 1 января 2018 года Государственное управление валютного контроля Китая ужесточает правила снятия наличных с банковских карт за границей. В пресс-релизе ведомства отмечается, что эта мера "направлена против отмывания денег, финансирования терроризма и ухода от налогов".

Согласно принятому решению, если клиент снимет больше 15300 долларов за год, то его наличность за рубежом будет заморожена на текущий и следующий год.

"Если клиент превысит 100 тысяч юаней (около 15300 долларов) в течение года, то его (ее) зарубежная наличность будет заморожена на данный год и на следующий", - говорится в документе.

С 2003 года в Китае действует ограничение - общая сумма получения за рубежом наличности с банковских карт, принадлежащих одному лицу не должна превышать 100 тысяч юаней в течение одного года, передает ТАСС.