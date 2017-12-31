В Совфеде заявили, что российская экономика перешла к развитию

31 Дек. 19:55 2017-12-31T19:55:32+03:00

В Совете Федерации считают, что российская экономика перешла к развитию Фото: REUTERS

По словам сенатора Валерия Васильева, в уходящем году изменился основной тренд законодательной деятельности в отношении экономики

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Замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев заявил, что в уходящем году российская экономика перешла к развитию после периода восстановления в 2015-2016 годах. По его словам, в 2017 году изменился основной тренд законодательной деятельности в отношении экономики.

"В 2015-2016 годы мы вынуждены были отвечать на мировые экономические вызовы, на санкционную травлю России, корректировать законодательство таким образом, чтобы наша экономика смогла реализовать сложнейшую задачу импортозамещения. И именно эта работа стала нашим вкладом в преодоление рецессии", — сказал Васильев

Он отметил, что в настоящее время усилия направлены на то, чтобы экономика страны могла развиваться хорошими темпами, чтобы успехи были преумножены.

"И здесь первостепенное значение будет играть новая технологическая реальность. Поэтому при нашем комитете начал работу экспертный совет по созданию правовых основ цифровизации экономики", — отметил Васильев, передает РИА Новости.