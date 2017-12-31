Президент России подписал закон о раздельном сборе мусора в стране

31 Дек. 20:02 2017-12-31T20:02:28+03:00

В документе уточняются понятия «сбор отходов», «накопление отходов», «отходы от использования товаров»

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В воскресенье, 31 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон о раздельном сборе мусора в стране. Документ, размещенный на официальном интернет-портале правовой информации, перечисляет меры по стимулированию россиян и организации к раздельному сбору мусора.

Закон уточняет понятия «сбор отходов», «накопление отходов», «отходы от использования товаров». Кроме того, в документе перечисляются требования к площадкам накопления отходов.

Отмечается, что после вступления закона в силу, регионы должны будут проводить публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения мусора. Речь идет о местах расположение полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих предприятий.

Ранее глава Минприроды Сергей Донской заявил, что на введение раздельного сбора мусора в России потребуется от 10 до 15 лет, передает РИА Новости.