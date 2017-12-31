2017-12-31T20:42:26+03:00
Политика

Премьер-министр Израиля поздравил Путина с Новым годом

Биньямин Нетаньяху отметил отличные отношения Израиля и России
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом, отметив высокий уровень отношений между двумя странами. Текст поздравительной телеграммы обнародовала канцелярия израильского премьера в воскресенье, 31 декабря.

"В преддверии Нового года я поздравляю президента Владимира Путина с великолепными отношениями между Израилем и Россией, желаю всем гражданам России хорошего года", - написал Нетаньяху.

Он также добавил по-русски "С Новым годом".

Напомним, накануне Путин поздравил Нетаньяху с наступающим праздником и выразил надежду на развитие сотрудничества между двумя странами для достижения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. А также российский лидер назвал дружественными и конструктивными российско-израильские отношения, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

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