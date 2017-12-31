В Колорадо произошла перестрелка, погиб полицейский
В воскресенье, 31 декабря, в американском штате Колорадо произошла перестрелка, в результате которой полицейский. Еще шесть человек получили ранения.
Как сообщил в микроблоге в Twitter офис шерифа по округу Дуглас, стрелок был ликвидирован.
Инцидент произошел 5.13 утра по местному времени (15.13 мск ). Представители правоохранительных органов прибыли по вызову о домашнем насилии. Мужчина, находившийся в доме, начал стрелять. Сначала сообщалось, что в результате перестрелки пострадали четверо полицейских и два гражданских лица.
"Во время расследования произошла стрельба, ряд полицейских были ранены", — говорилось в сообщении офиса шерифа.
В расследовании происшествия приняли участие четыре местных отделения полиции и полиция штата. Стражи порядка рекомендовали жителям расположенных вблизи домов не выходить на улицу, передал телеканал 9News.