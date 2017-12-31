Вневедомственная охрана Росгвардии обспечивает охрану энергомоста в Крым

31 Дек. 21:37 2017-12-31T21:37:09+03:00

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Вневедомственная охрана Росгвардии взяла под охрану энергомост в Крым. Как сообщил глава управления ведомства по Республике Крым Степан Гайдаржийский, Росгвардия охраняет 16 объектов на полуострове, включенных в перечень правительства России.

"Сегодня под охрану берем энергомост. До этого его охраняли Внутренние войска, то есть, Росгвардия, а с 1 января это переходит в нашу же вневедомственную охрану", - сказал Гайдаржийский.

По данным краснодарского управления Росгвардии, на территории края за безопасность энергомоста также будет отвечать вневедомственная охрана. Кроме того, будет изменена система работы охраны, что сделает ее более эффективной, передает ТАСС.

Напомним, 22 ноября 2015 года украинские и крымско-татарские экстремисты взорвали три энергетические ветки, идущие в Крым. Для решения проблемы энергоснабжения полуострова был проложен энергомост, вторую очередь которого запустили уже в первой половине 2016 года.