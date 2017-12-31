Российские космонавты поздравили жителей планеты Земля с Новым годом

31 Дек. 21:47 2017-12-31T21:48:42+03:00

Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин пожелали всем радости, удачи и «настоящего космического здоровья» [видео]

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Космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин, находящиеся сейчас на Международной космической станции, поздравили всех жителей планеты Земля с Новым годом и Рождеством.

«Для многих детей и взрослых Новый год — это самый любимый и самый желанный праздник... Здесь, на орбите нашей планеты, особенно ценишь родных и близких, друзей и коллег. На Земле мы мечтаем о космосе, а в космосе скучаем по дому», - рассказали члены экипажа МКС.

Они пожелали всем радости, удачи, а также «настоящего космического» здоровья.

«Космос — это настоящее чудо и сегодня мы хотим подарить это чудо вам, дорогие друзья», - отметили космонавты.

Напомним, некоторые россияне уже встретили Новый год и послушали поздравление президента РФ Владимира Путина, который пожелал всем новых возможностей и исполнения желаний.