Российские космонавты поздравили жителей планеты Земля с Новым годом
Космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин, находящиеся сейчас на Международной космической станции, поздравили всех жителей планеты Земля с Новым годом и Рождеством.
«Для многих детей и взрослых Новый год — это самый любимый и самый желанный праздник... Здесь, на орбите нашей планеты, особенно ценишь родных и близких, друзей и коллег. На Земле мы мечтаем о космосе, а в космосе скучаем по дому», - рассказали члены экипажа МКС.
Они пожелали всем радости, удачи, а также «настоящего космического» здоровья.
«Космос — это настоящее чудо и сегодня мы хотим подарить это чудо вам, дорогие друзья», - отметили космонавты.
Напомним, некоторые россияне уже встретили Новый год и послушали поздравление президента РФ Владимира Путина, который пожелал всем новых возможностей и исполнения желаний.
Радости, удачи и космического здоровья : экипаж МКС поздравляет жителей планеты Земля с Новым годом.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин поздравляют всех с Новым 2018 годом и Рождеством и желают радости, удачи, а также настоящего космического здоровья.