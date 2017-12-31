Шойгу поздравил россиян с Новым годом и поблагодарил тех, кто освобождал Сирию от террористов
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиян с Новым годом и поблагодарил военнослужащих, освободивших Сирию от террористов. По словам министра, в уходящем году было приложено много усилий для увеличения для обороноспособности страны.
"Хочу поблагодарить всех, кто освобождал сирийскую землю от террористов, кто на дальних подступах к нашему дому защищал его мир и покой. Вы — достойный пример для тех, кому военная форма еще велика: для подрастающего поколения, для наших юнармейцев", — сказал Шойгу в своем видеопоздравлении, опубликованном на сайте министерства.
Он также поблагодарил военных, встречающих праздник на боевом посту.
"Желаю всем здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии, новых успехов в службе на благо Отечества!" — добавил Шойгу.
Напомним, ранее президент России поздравил с Новым годом жителей Дальнего Востока, пожелав всем в 2018 году новых возможностей и исполнения желаний.