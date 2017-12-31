Шойгу поздравил россиян с Новым годом и поблагодарил тех, кто освобождал Сирию от террористов

31 Дек. 22:00 2017-12-31T22:00:03+03:00

Глава Минобороны также выразил признательность тем, кто встречает праздник на боевом посту

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиян с Новым годом и поблагодарил военнослужащих, освободивших Сирию от террористов. По словам министра, в уходящем году было приложено много усилий для увеличения для обороноспособности страны.

"Хочу поблагодарить всех, кто освобождал сирийскую землю от террористов, кто на дальних подступах к нашему дому защищал его мир и покой. Вы — достойный пример для тех, кому военная форма еще велика: для подрастающего поколения, для наших юнармейцев", — сказал Шойгу в своем видеопоздравлении, опубликованном на сайте министерства.

Он также поблагодарил военных, встречающих праздник на боевом посту.

"Желаю всем здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии, новых успехов в службе на благо Отечества!" — добавил Шойгу.

Напомним, ранее президент России поздравил с Новым годом жителей Дальнего Востока, пожелав всем в 2018 году новых возможностей и исполнения желаний.