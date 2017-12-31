Роухани признал право граждан на протест, только без насилия

31 Дек. 22:10 2017-12-31T22:11:17+03:00

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Президент Ирана Хасан Роухани признал право граждан страны на протест, только без насилия.

"Протест и критика - конституционные права граждан, если они отличны от насилия и нанесения ущерба общественной собственности", - цитирует телеканал Роухани, передает телеканал Press TV.

Агентство ISNA отметило, что Роухани раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего закономерными массовые акции протеста в Иране.

"Те, кто называют иранцев террористами, не могут рассчитывать на симпатии нашей нации. Иранцы понимают чувствительную ситуацию в стране и регионе и будут действовать, исходя из национальных интересов", - отметил иранский президент.

Напомним, 28 декабря началась массовые манифестации во втором по численности городе Ирана Мешхеде. Участники мероприятия требовали остановить рост цен. После этого акции перекинулись и на другие города страны. Накануне в ходе демонстрации в городе Доруд погибли два человека.