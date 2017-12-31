Патриарх Кирилл обратился к православным с пожеланиями

31 Дек. 22:22 2017-12-31T22:22:18+03:00

Предстоятель пожелал всем сил на совершение тех дел для улучшения мира

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал православным сил на улучшение мира в новом году.

"Да поможет нам Господь в предстоящее лето его благости совершить все то, что мы должны совершить для того, чтобы мы и мир становились лучше", - сказал патриарх перед новогодним молебном в храме Христа Спасителя в столице России.

Предстоятель также попросил Господа примирить конфликтующие народы, имея в виду Украину, "чтобы воцарился мир на просторах исторической Руси".

По словам патриарха, основная сила, улучшая жизнь человека, - это божья благодать.

"А если внутри как результат божественной благодати - мир, радость, любовь, то, что мы называем человеческим счастьем, то какой же становится окружающая жизнь? Совсем иной" - сказал предстоятель.

Он добавил, что религиозный человек отличается от других тем, что верит в способность воспринимать божественную силу, которую верующие считают силой благодати, передает "Интерфакс".