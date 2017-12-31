Генсек ООН в новогоднем послании предупредил о росте ксенофобии в мире

31 Дек. 22:28 2017-12-31T22:28:21+03:00

Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что удастся урегулировать конфликты и защитить общие ценности

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в новогоднем послании предупредил о росте ксенофобии в мире и заявил о "красной тревоге", отметив свое беспокойство по поводу ядерного оружия.

По словам главы всемирной организации, вступая в должность, он призывал сделать 2017 "годом мира".

"К сожалению, мир сделал радикальный шаг назад. В день наступления нового 2018 года я не выступаю с призывом. Я делаю предостережение, объявляю красную тревогу", - сказал Гутерриш.

Он отметил, что во многих местах увеличилось напряжение или появились "новые угрозы". "Глобальное беспокойство по поводу ядерного оружия находится на самом высоком уровне со времен холодной войны. Климат меняется быстрее, чем действуем мы, растет неравенство", - добавил генсек.

При этом он выразил надежду на то, что удастся урегулировать конфликты и защитить общие ценности, передает ТАСС.