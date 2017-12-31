Эрдоган заявил, что Вашингтон вспоминает о демократии, только когда ему это выгодно

31 Дек. 22:37 2017-12-31T22:37:29+03:00

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В воскресенье, 31 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США вспоминают о демократии только в случае собственной выгоды.

"США заявили, что они перестанут оказывать финансовую помощь ООН. И где же их демократия? Получается, что США вспоминают о демократии лишь тогда, когда им это на руку", - сказал Эрдоган в ходе выступления в провинции Дюздже, передает агентство Anadolu Agency.

Напомним, 21 декабря постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что голосование

по резолюции против официального признания Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля м в Генассамблее ООН повлияет на отношении США к всемирной организации. Кроме того, она разослала представителям более 180 стран послания, в которых предупредила, что Вашингтон обратит внимание на голосование по этому документу. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет помогать странам, поддержавшим резолюцию Генассамблеи ООН.