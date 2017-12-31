После звонков о бомбах эвакуировали аэропорты Казани, Волгограда и Саратова

31 Дек. 22:48 2017-12-31T22:48:43+03:00

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В последний день уходящего года в России эвакуировали несколько аэропортов. Так, звонки о якобы заложенных в аэропортах бомбах поступили в правоохранительные службы Казани, Волгограда и Саратова.

В Казани анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в 18:35 мск. «В аэровокзале работают кинологические подразделения специальных служб. После проведенной проверки работа аэропорта была возобновлена в 19:50 мск», — сообщили в пресс-службе аэровокзала.

По данным МВД Татарстана, угроза оказалась ложной.

В аэропорту Волгограда были эвакуированы пассажиры и сотрудники из-за звонка о взрывном устройстве в одном из терминалов.

«Была проведена эвакуация, задержек в расписании рейсов в связи с этим не было», — сообщили в воздушной гавани.

В 18:08 мск сообщили о минировании аэропорта «Саратов Центральный», после чего была проведена эвакуация, передает ТАСС.

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