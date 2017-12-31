В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об украинском паспорте

31 Дек. 23:04 2017-12-31T23:04:35+03:00

По словам замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Руслана Бальбека, политика Киева может привести к потере самоидентичности украинского народа

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Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о росте ценности украинского паспорта.

По словам депутата ГД, политика киевских властей может привести к потере самоидентичности нации, в то время как украинский лидер "расхваливает преимущества национального паспорта как возможности интегрирования в Европу".

Бальбек отметил, что такая направленность дает возможность оттока из страны недовольного условиями жизни населения. Это позволяет Киеву не опасаться новых "майданов", так как на них попросту некому ходить.

Депутат добавил, что президент Украины "умалчивает, что массовый выезд населения за пределы страны — это фактически потеря национальной самоидентичности", передает RT.

Напомним, 11 июня обладателя биометрического паспорта гражданина Украины получили право безвизового въезда в страны Шенгенской зоны на 90 дней в течение полугода, но без возможности работать или учиться.