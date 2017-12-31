31 Дек. 23:19 2017-12-31T23:19:26+03:00

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В воскресенье, 31 декабря, на железнодорожной станции в Берлине прерывали движение поездов из-за задымления.

"На данный момент сообщение поездов на станции Зоологический Сад остановлено из-за задымления", — сообщила местная полиция в своем микроблоге в Twitter.

На место инцидента были вызваны полицейские и пожарные. Позже спасатели сообщили о ликвидации возгорания. Движение было восстановлено в нормальном режиме.

По данным пожарной службы столицы Германии, в результате происшествия пострадал один человек. Из зоны возгорания эвакуировали 21 человек. Отмечается, что пожар произошел в огороженном помещении в здании станции, где проводятся ремонтные работы. Причина и подробности случившегося выясняются.

Напомним, 28 декабря представители правоохранительных органов Нидерландов эвакуировали пассажиров поезда из-за полученного письма с угрозами.