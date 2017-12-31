Перед Новым годом пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp

31 Дек. 23:53 2018-01-01T00:04:19+03:00

Пользователи WhatsApp из стран Америки и Европы сообщают о массовых сбоях в работе мессенджера Фото: REUTERS

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В воскресенье, 31 декабря, жители стран Европы и Америки пожаловались на сбои в работе одного из самых популярных мессенджеров в мире – WhatsApp.

Об этом сообщает китайское новостное агентство Xinhua, отмечая, что неполадки в работе сервиса случились в последний день уходящего 2017 года, «когда миллионы людей пытаются отправить друг другу новогодние поздравления».

Стоит отметить, что перебои с отправкой сообщений в WhatsApp и подключением к мессенджеру – не редкость, пользователи сталкивались с проблемами неоднократно. Так, в начале ноября масштабный сбой затронул не только жителей США, Индии, Малайзии и Южной Африки, но и российских пользователей.

Напомним, в июне в WhatsApp добавили новые функции. Теперь в мессенджере появилась возможность редактировать фотографии и группировать снимки по альбомам.