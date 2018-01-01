Макрон: Новый 2018 год станет решающим для Европы

1 Янв. 2018 2018-01-01T00:36:34+03:00

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Впервые поздравляя соотечественников с Новым годом в качестве президента Франции, Эмманюэль Макрон обратился ко всем европейцам, объявив, что наступающий 2018 год будет решающим для развития Евросоюза, в том числе и в плане борьбы с терроризмом.

«На европейском уровне 2018 год станет решающим. Я полностью вовлечен в эту борьбу, поскольку глубоко убежден, что Европа хороша для Франции, что Франция не сможет добиться успеха без Европы, которая сама была бы более сильной», - сказал лидер Пятой республики.

Он призвал французов и жителей других стран ЕС объединиться, дабы сделать Евросоюз «силой, которая может быть на равных с Китаем и США и будет отстаивать свои собственные ценности, которые определили нашу общую историю».

«Дорогие мои европейские сограждане, 2018 год – это совершенно особенный год, и вы мне понадобитесь […] Я нуждаюсь в вас, чтобы совершить этот европейский рывок, и мне нужно, чтобы все вместе мы не уступили ничего ни националистам, ни скептикам», - сказал Макрон.