Собянин поздравил москвичей и гостей столицы с Новым годом

1 Янв. 2018 2018-01-01T01:07:19+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 31 декабря поздравил горожан и гостей столицы с наступающим 2018 годом.

«Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с Новым, 2018 годом. Мы встречаем его с надеждами на лучшее и вспоминаем все хорошее, что было в уходящем году. Для Москвы 2017 год был юбилейным и трудовым. Мы с вами продолжили развитие городской инфраструктуры, чтобы наша столица стала еще краше и уютнее», - сказал он.

Мэр отметил, что «праздничную Москву украсили миллионы ярких огней и светлых улыбок», а всю новогоднюю ночь будет работать метро.

«Хочу пожелать, чтобы в этот день вы закончили срочные дела, уладили разногласия, встретились с самыми дорогими людьми и подняли бокал за все, что любите. Отдельное спасибо тем, кто встречает Новый год на работе, оберегая наш покой, здоровье и праздник», - подчеркнул Сергей Собянин.

«От всей души желаю каждому из вас здоровья, благополучия, счастья, а вашим семьям - мира и процветания. Пусть сбудутся все наши мечты. С Новым годом!» - завершил мэр.