2018-01-01T03:13:00+03:00
Происшествия

Авиакатастрофа в Коста-Рике: погибли 12 человек

Самолет авиакомпании Nature Air потерпел крушение в лесистой местности на западе страны [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолёт загорелся после паденияСамолёт загорелся после паденияФото: REUTERS
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Последний день ушедшего года омрачила трагедия: 31 декабря в Коста-Рике потерпел крушение самолет авиакомпании Nature Air, на борту которого находились 12 человек. Выжить не удалось никому.

Жертвами авиакатастрофы стали десять иностранцев и два местных пилота, сообщает газета El Periodico. Информацию о погибших подтвердили в министерстве общественной безопасности страны.

Самолет потерпел крушение в популярной среди туристов провинции Гуанакасте на западе Коста-Рики. Воздушное судно упало в лесистой местности и загорелось к моменту, когда до него добрались спасатели, самолет полностью сгорел.

Самолет, на борту которого находилось 12 человек, полностью сгорел Фото: REUTERS

Самолет, на борту которого находилось 12 человек, полностью сгорелФото: REUTERS

Имена и гражданство погибших пассажиров пока не называли. Однако уже известно, что одной из жертв крушения стал двоюродный брат бывшего президента страны Лауры Чинчилья, он был членом экипажа. О гибели своего кузена она сама сообщила в Twitter, добавив, что он навсегда останется в сердцах родных и близких.

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