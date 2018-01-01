Авиакатастрофа в Коста-Рике: погибли 12 человек

1 Янв. 2018 2018-01-01T03:13:00+03:00

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Последний день ушедшего года омрачила трагедия: 31 декабря в Коста-Рике потерпел крушение самолет авиакомпании Nature Air, на борту которого находились 12 человек. Выжить не удалось никому.

Жертвами авиакатастрофы стали десять иностранцев и два местных пилота, сообщает газета El Periodico. Информацию о погибших подтвердили в министерстве общественной безопасности страны.

Самолет потерпел крушение в популярной среди туристов провинции Гуанакасте на западе Коста-Рики. Воздушное судно упало в лесистой местности и загорелось к моменту, когда до него добрались спасатели, самолет полностью сгорел.

Самолет, на борту которого находилось 12 человек, полностью сгорелФото: REUTERS

Имена и гражданство погибших пассажиров пока не называли. Однако уже известно, что одной из жертв крушения стал двоюродный брат бывшего президента страны Лауры Чинчилья, он был членом экипажа. О гибели своего кузена она сама сообщила в Twitter, добавив, что он навсегда останется в сердцах родных и близких.