Полиция Берлина в новогоднюю ночь задержала «секс-охотников»

1 Янв. 2018 2018-01-01T05:35:49+03:00

Правоохранители немецкой столицы сообщили о случаях сексуальных домогательств во время празднования Нового года

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Берлинская полиция в новогоднюю ночь, когда в немецкой столице тысячи людей встречали Новый год и любовались праздничными фейерверками, задержала несколько мужчин по подозрению в сексуальных домогательствах.

«Во время мероприятий Welcome 2018 в Берлине, к сожалению, поступали отдельные сообщения о сексуальных посягательствах. Мы не терпим таких поступков! Подозреваемые задержаны», - сообщили столичные правоохранители на своей странице в Twitter.

Подробности, данные о предполагаемых насильниках и число жалоб на домогательства не приводятся.

Ранее сообщалось, что после массовых нападений мигрантов на женщин в прошлую новогоднюю ночь в Кельне берлинская полиция опубликовала для местных жительниц особые новогодние «рекомендации» и решила в этом году организовать на время гуляний в ночь с 31 декабря на 1 января специальные «зоны безопасности» для женщин, чтобы защитить немок от сексуальных домогательств.