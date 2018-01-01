Полиция Берлина в новогоднюю ночь задержала «секс-охотников»
Берлинская полиция в новогоднюю ночь, когда в немецкой столице тысячи людей встречали Новый год и любовались праздничными фейерверками, задержала несколько мужчин по подозрению в сексуальных домогательствах.
«Во время мероприятий Welcome 2018 в Берлине, к сожалению, поступали отдельные сообщения о сексуальных посягательствах. Мы не терпим таких поступков! Подозреваемые задержаны», - сообщили столичные правоохранители на своей странице в Twitter.
Подробности, данные о предполагаемых насильниках и число жалоб на домогательства не приводятся.
Ранее сообщалось, что после массовых нападений мигрантов на женщин в прошлую новогоднюю ночь в Кельне берлинская полиция опубликовала для местных жительниц особые новогодние «рекомендации» и решила в этом году организовать на время гуляний в ночь с 31 декабря на 1 января специальные «зоны безопасности» для женщин, чтобы защитить немок от сексуальных домогательств.