2018-01-01T06:15:36+03:00
В мире

В новогоднюю ночь в Ливерпуле сгорели почти 1,5 тысячи машин

Пожар вспыхнул на многоэтажной автостоянке, рассчитанной на 1,6 тысяч мест [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На многоэтажной автостоянке в Ливерпуле сгорели почти 1,5 тысячи машинНа многоэтажной автостоянке в Ливерпуле сгорели почти 1,5 тысячи машинФото: REUTERS
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В Британии вспыхнул очередной крупный пожар. На сей раз в новогоднюю ночь огонь охватил многоэтажную автостоянку в Ливерпуле, где в тот момент находилось около 1400 машин. Сгорели все.

Многоуровневая парковка, рассчитанная на 1,6 тысячи автомобилей, расположена рядом с развлекательного комплекса Echo Arena, где проходила международная выставка лошадей. Из-за пожара пришлось отменить заключительную часть шоу. К счастью, ни люди, ни кони не пострадали, их успели вовремя эвакуировать.

Жильцов соседних домов тоже на время переселили: едкий дым от стоянки стал распространяться по всей округе, пишет британская газета Guardian.

Пожар на многоэтажной автостоянке в Ливерпуле Фото: REUTERS

Пожар на многоэтажной автостоянке в ЛиверпулеФото: REUTERS

Как рассказали в полиции графства Мерсисайд, по предварительной версии следствия, огонь вспыхнул случайно в одной из машин и перекинулся на другие.

«По нашим данным, все автомобили на парковке были уничтожены», - добавили правоохранители.

Владельцам сгоревших машин посоветовали обратиться к страховщикам. Отмечается, что на стоянке были заняты не все места.

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