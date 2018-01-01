2018-01-01T07:04:10+03:00
Москва

Погода в Москве на 1 января 2018 года: ожидается сильный ветер и до +3 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 1 января 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В первый день 2018 года в Москве будет почти весенняя погодаВ первый день 2018 года в Москве будет почти весенняя погодаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 1 января 2018 года. Так, в первый день года в столице будет почти весенняя погода: в понедельник столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов. При этом ожидается облачная погода. Причем днем в городе должен пройти небольшой снег. Ветер же будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В ночь на вторник температура воздуха также не опустится ниже ноля и составит 0…+2 градуса, сообщает Гидрометцентр России. Кроме того, в темное время суток в мегаполисе не исключен небольшой дождь.

Напомним, незадолго до Нового года в Москву пришла рекордная оттепель. Однако в саму праздничную ночь в столице немного подморозило, к тому же в последний день 2017 года в городе даже выпал небольшой снег.

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