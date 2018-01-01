Россия проиграла Швеции 3:4 по буллитам на молодежном ЧМ по хоккею
В ночь на 1 января в американском городе Баффало хоккеисты молодежном сборной России провели последний матч на групповом этапе турнира. Соперником команды Валерия Брагина стали шведы. Напомним, что наши уже досрочно вышли в плей-офф после победы над Белоруссией.
В последней игре группы наши, к сожалению, уступили в серии послематчевых буллитов. У россиян отличились Соколов (15), Костин (17), Полодян (56). В составе команды Швеции точные броски на счету Андрессона (7), Лильегрена (17) и Густафссона (54). Победный буллит в послематчевой серии у Стина.
Таким образом, в следующей игре россияне сыграют теперь в четвертьфинале турнира со сборной США. Игра начнется в 4:00 по московскому времени 3 января.