2018-01-01T07:05:04+03:00
Спорт

Россия проиграла Швеции 3:4 по буллитам на молодежном ЧМ по хоккею

Теперь в четвертьфинале турнира наши сыграют с американцами
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия проиграла 3:4 в серии буллитов Швеции.Россия проиграла 3:4 в серии буллитов Швеции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на 1 января в американском городе Баффало хоккеисты молодежном сборной России провели последний матч на групповом этапе турнира. Соперником команды Валерия Брагина стали шведы. Напомним, что наши уже досрочно вышли в плей-офф после победы над Белоруссией.

В последней игре группы наши, к сожалению, уступили в серии послематчевых буллитов. У россиян отличились Соколов (15), Костин (17), Полодян (56). В составе команды Швеции точные броски на счету Андрессона (7), Лильегрена (17) и Густафссона (54). Победный буллит в послематчевой серии у Стина.

Таким образом, в следующей игре россияне сыграют теперь в четвертьфинале турнира со сборной США. Игра начнется в 4:00 по московскому времени 3 января.

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