1 Янв. 2018 2018-01-01T08:30:52+03:00

В России с 1 января вступает в силу закон о телемедицине Фото: Юлия РЕВИНА

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С понедельника, 1 января 2018 года, в России вступает в силу закон о телемедицине, предусматривающий возможность дистанционного оказания медицинской помощи.

Таким образом, теперь врачи могут давать онлайн-консультации и вести наблюдение за здоровьем пациента удаленно. Кроме того, отныне дистанционно можно получить и полис обязательного медицинского страхования.

Также новый закон разрешает выписывать электронные рецепты, в том числе на содержащие наркотические и психотропные вещества. Однако данная мера начнет действовать только с 1 января 2019 года, хотя в целом документ и вступает в силу 1 января этого года.

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