2018-01-01T08:48:09+03:00
В мире

10 из 12 жертв авиакатастрофы в Коста-Рике оказались туристами из США

Гибель американцев при крушении самолета подтвердили в госдепартаменте
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет упал в лесу на западе Коста-Рики и загорелсяСамолет упал в лесу на западе Коста-Рики и загорелсяФото: REUTERS
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Все десять погибших при крушении самолета в Коста-Рике иностранцев оказались американцами.

Первым о гибели туристов из Соединенных Штатов в авиакатастрофе сообщил на своей странице в Facebook президент страны Луис Гильермо Солис, позже эту информацию подтвердили в госдепартаменте США.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что из уважения к семьям погибших соотечественников не может предоставить дополнительные подробности. Добавил лишь, что Штаты «продолжат отслеживать ситуацию» и взаимодействуют с авиационными властями Коста-Рики, передает РИА Новости.

Самолет, на борту которого находилось 12 человек, полностью сгорел Фото: REUTERS

Самолет, на борту которого находилось 12 человек, полностью сгорелФото: REUTERS

Напомним, в последний день ушедшего 2017 года, 31 декабря, в лесу недалеко от коста-риканской провинции Гуанакасте разбился самолет авиакомпании Nature Air, на борту которого находились 12 человек – 10 пассажиров и два местных пилота. Выжить не удалось никому.

Одной из жертв авиакатастрофы стал двоюродный брат экс-президента страны Лауры Ченчильи, он был лётчиком.

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