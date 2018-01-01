2018-01-01T09:08:58+03:00
В мире

Премьер Японии назвал 2018 год «временем действовать»

В Стране восходящего солнца планируют «создать общество, где каждый сможет реализовать свой потенциал»
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем новогоднем послании назвал 2018 год «временем действовать». По его мнению, в наступившем году Страна восходящего солнца должна «создать общество, где каждый мог бы реализовать свой потенциал».

«Мы можем изменить будущее своими руками.<...> Этот год - время для действий. Япония может достичь значительного развития, если мы сможем построить общество, где каждый мог бы реализовать свой потенциал», - говорится в поздравлении главы японского правительства, опубликованном на его официальном сайте.

Также Абэ пообещал, что 2018 год станет «годом реализаций». Как заверил политик, власти страны будут «постепенно реализовывать обещания, данные на выборах в прошлом году».

Напомним, всеобщие парламентские выборы прошли в Японии в октябре прошлого года. Тогда правящая коалиция одержала убедительную победу.

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