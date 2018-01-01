2018-01-01T10:27:02+03:00
Спорт

Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал намерение КНДР участвовать в состязаниях

Организаторы выразили мнение, что возможное участие Северной Кореи в Играх станет «проявлением олимпийского духа»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments22
XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9-го по 25 февраля в южнокорейском ПхенчханеXXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9-го по 25 февраля в южнокорейском ПхенчханеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 января, Организационный комитет XXIII зимних Олимпийских игр поприветствовал намерение КНДР отправить свою делегацию на соревнования, которые пройдут с 9-го по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. В организации, ответственной за подготовку и проведение Олимпиады-2018, считают, что официальное решение Северной Кореи об участии в предстоящих состязаниях станет проявлением истинного олимпийского духа.

«Если будет принято официальное решение об участии КНДР, то это станет проявлением олимпийского духа», - цитирует агентство Kyodo заявление представителя Олимпийского оргкомитета.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к гражданам КНДР сообщил о намерении отправить свою национальную сборную на Олимпиаду-2018. Как заметил политик, предстоящие Игры - это «хороший шанс для демонстрации возможностей нации».

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин: я не думаю о своей роли в истории
В Киеве автомобиль въехал в остановку общественного транспорта
Путин рассказал о запоминающейся новости полувековой давности
В 2018 году перестал существовать Резервный фонд России
Число погибших из-за протестов в Иране выросло до четырех человек
В России с 1 января повысили акцизы на бензин
Беженец зарезал 15-летнюю немку на глазах у 20 человек
МВД России: в новогодних гуляньях приняли участие 8,6 млн человек
В Крыму прокомментировали новогоднее обращение Порошенко
Ученые выяснили, что жировые отложения защищают от инфекций
Система tax free заработала в России
Мария Шарапова 1 января победила в первой встрече турнира в Китае
Москва направит 430 млрд рублей на социальную поддержку в 2018 году
Власти США официально поддержали протестующих в Иране
Лавров поздравил главу МИД Чехии с 25-летием установления дипотношений
Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев
Активистка движения Me Too запустила хрустальный шар в Нью-Йорке