Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал намерение КНДР участвовать в состязаниях

1 Янв. 2018 2018-01-01T10:27:02+03:00

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9-го по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В понедельник, 1 января, Организационный комитет XXIII зимних Олимпийских игр поприветствовал намерение КНДР отправить свою делегацию на соревнования, которые пройдут с 9-го по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. В организации, ответственной за подготовку и проведение Олимпиады-2018, считают, что официальное решение Северной Кореи об участии в предстоящих состязаниях станет проявлением истинного олимпийского духа.

«Если будет принято официальное решение об участии КНДР, то это станет проявлением олимпийского духа», - цитирует агентство Kyodo заявление представителя Олимпийского оргкомитета.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к гражданам КНДР сообщил о намерении отправить свою национальную сборную на Олимпиаду-2018. Как заметил политик, предстоящие Игры - это «хороший шанс для демонстрации возможностей нации».