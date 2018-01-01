Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал намерение КНДР участвовать в состязаниях
В понедельник, 1 января, Организационный комитет XXIII зимних Олимпийских игр поприветствовал намерение КНДР отправить свою делегацию на соревнования, которые пройдут с 9-го по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. В организации, ответственной за подготовку и проведение Олимпиады-2018, считают, что официальное решение Северной Кореи об участии в предстоящих состязаниях станет проявлением истинного олимпийского духа.
«Если будет принято официальное решение об участии КНДР, то это станет проявлением олимпийского духа», - цитирует агентство Kyodo заявление представителя Олимпийского оргкомитета.
Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к гражданам КНДР сообщил о намерении отправить свою национальную сборную на Олимпиаду-2018. Как заметил политик, предстоящие Игры - это «хороший шанс для демонстрации возможностей нации».
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