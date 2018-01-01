Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев

1 Янв. 2018 2018-01-01T10:43:42+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко в своем новогоднем обращении к согражданам заявил, что главным ресурсом жителей незалежной являются «оптимизм и вера в свою страну».

При этом политик пообещал, что «все будет хорошо», однако для этого он посоветовал украинцам усердно молиться и работать. «Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы - наши главные ресурсы. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас», - говорится в поздравлении украинского лидера, опубликованном на его официальном сайте.

Напомним, в своей речи Порошенко также обратился к жителям Донецка и Луганска со словами «ваш дом - Украина». Кстати, российский сенатор Алексей Пушков уже отреагировал на это заявление главы незалежной, назвав его безграничным цинизмом.