2018-01-01T11:08:34+03:00
Политика

Лавров поздравил главу МИД Чехии с 25-летием установления дипотношений

При этом министр выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних связей
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил своего чешского коллегу Мартина Стропницкого с 25-летием установления дипломатических отношений между Россией и Чехией.

В частности, в своем поздравительном послании глава внешнеполитического ведомства нашей страны отметил, что Москве и Праге, несмотря ни на что, «удалось сохранить высокий уровень политического диалога, а также результативное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство».

При этом Лавров выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних связей. «Убежден, что накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию российско-чешских отношений на благо народов наших стране», - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте МИД РФ.

Кстати, напомним, в октябре прошлого года президент Чехии Милош Земан приезжал в Сочи. Тогда он, в частности, заявил, что Россия для его страны в десять раз важнее Франции.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин: я не думаю о своей роли в истории
В Киеве автомобиль въехал в остановку общественного транспорта
Путин рассказал о запоминающейся новости полувековой давности
В 2018 году перестал существовать Резервный фонд России
Число погибших из-за протестов в Иране выросло до четырех человек
В России с 1 января повысили акцизы на бензин
Беженец зарезал 15-летнюю немку на глазах у 20 человек
МВД России: в новогодних гуляньях приняли участие 8,6 млн человек
В Крыму прокомментировали новогоднее обращение Порошенко
Ученые выяснили, что жировые отложения защищают от инфекций
Система tax free заработала в России
Мария Шарапова 1 января победила в первой встрече турнира в Китае
Москва направит 430 млрд рублей на социальную поддержку в 2018 году
Власти США официально поддержали протестующих в Иране
Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев
Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал намерение КНДР участвовать в состязаниях
Активистка движения Me Too запустила хрустальный шар в Нью-Йорке