Лавров поздравил главу МИД Чехии с 25-летием установления дипотношений

1 Янв. 2018 2018-01-01T11:08:34+03:00

При этом министр выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних связей

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В понедельник, 1 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил своего чешского коллегу Мартина Стропницкого с 25-летием установления дипломатических отношений между Россией и Чехией.

В частности, в своем поздравительном послании глава внешнеполитического ведомства нашей страны отметил, что Москве и Праге, несмотря ни на что, «удалось сохранить высокий уровень политического диалога, а также результативное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство».

При этом Лавров выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних связей. «Убежден, что накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию российско-чешских отношений на благо народов наших стране», - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте МИД РФ.

Кстати, напомним, в октябре прошлого года президент Чехии Милош Земан приезжал в Сочи. Тогда он, в частности, заявил, что Россия для его страны в десять раз важнее Франции.