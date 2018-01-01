2018-01-01T12:43:30+03:00
Спорт

Мария Шарапова 1 января победила в первой встрече турнира в Китае

Россиянка обыграла румынку Бузарнеску в двух партиях
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мария Шарапова одержала победу в Китае.Мария Шарапова одержала победу в Китае.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новый календарный год российская теннисистка Мария Шарапова начала с победы. На турнире серии WTA в китайском Шенчжене она выиграла в первом круге у румынки Михаэлы Бузернеску.

Поединок продолжался 1 час 22 минуты и за это время Шарапова выиграла оба сета у румынки. Итоговый счет поединка - 6:3, 6:0 в пользу россиянки.

В поединке второго круга Шарапова сыграет с Элисон Риске. Ранее она одержала победу над китаянкой Ван Цян со счетом 7:5, 6:0.

Отметим, что для россиянки это - первый старт в календарном году. В апреле 2017 года она вернулась на корт после дисквалификации из-за допинг-скандала с мельдонием. В сентябре у Шараповой вышла автобиография, написанная во время отбывания наказания.

На данный момент Шарапова занимает 59 место в рейтинге WTA.

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