Ученые выяснили, что жировые отложения защищают от инфекций
Ученые из Национальных институтов здравоохранения США нашли утешение для тех, кто переживает по поводу набранных в новогодние праздники килограммов. Специалисты выяснили, что жир хранит необходимые иммунные клетки и делает их более эффективными в борьбе с инфекцией. Во всяком случае, именно это показали исследования на животных.
Так, исследовательская группа под руководством Ясмины Белькаид обнаружила, что один тип иммунных клеток (Т-клетки памяти) хранится в жировых отложениях мышей и обезьян. Как известно, эти клетки «обучаются» борьбе с инфекцией: после того как они подвергаются воздействию патогена, они готовятся дать более сильный ответ в следующий раз.
Как считают ученые, обнаруженные ими Т-клетки памяти особенно сильны, поскольку они могут «питаться» энергетически богатой жировой тканью, в которой хранятся, пишет научный журнал Immunity.
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