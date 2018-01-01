2018-01-01T12:44:57+03:00
Наука

Ученые выяснили, что жировые отложения защищают от инфекций

Исследователи нашли у мышей и обезьян Т-клетки памяти в скопления подкожного жира
Дарья ИВАШКИНА
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Ученые выяснили, что жировые отложения защищают от инфекцийУченые выяснили, что жировые отложения защищают от инфекцийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые из На­ци­о­наль­ных институтов здра­во­ох­ра­не­ния США нашли утешение для тех, кто переживает по поводу набранных в новогодние праздники килограммов. Специалисты выяснили, что жир хранит необходимые иммунные клетки и делает их более эффективными в борьбе с инфекцией. Во всяком случае, именно это показали исследования на животных.

Так, исследовательская группа под руководством Ясмины Белькаид обнаружила, что один тип иммунных клеток (Т-клетки памяти) хранится в жировых отложениях мышей и обезьян. Как известно, эти клетки «обучаются» борьбе с инфекцией: после того как они подвергаются воздействию патогена, они готовятся дать более сильный ответ в следующий раз.

Как считают ученые, обнаруженные ими Т-клетки памяти особенно сильны, поскольку они могут «питаться» энергетически богатой жировой тканью, в которой хранятся, пишет научный журнал Immunity.

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