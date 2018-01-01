2018-01-01T12:57:07+03:00
Политика

В Крыму прокомментировали новогоднее обращение Порошенко

Депутат Руслан Бальбек назвал слова президента Украины «ядом в блестящей обертке»
Дарья ИВАШКИНА
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Руслан Бальбек. Фото: русланбальбек.рфРуслан Бальбек. Фото: русланбальбек.рф
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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к своим согражданам.

Так, политик назвал слова главы незалежной «ядом в блестящей обертке». А также выразил мнение, что верить украинскому лидеру могут «лишь сумасшедшие и западное сообщество».

«Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается "добрым словом" формировать сторонников в Крыму и Донбассе. Правда, следует заметить, что после бомбардировок и диверсий все его слова - это яд в блестящей обертке. Верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, а еще западное сообщество. С такими рулевыми никакой оптимизм не поможет», - сказал Бальбек в беседе с RT.

Напомним, в своей речи Порошенко обратился к жителям Крыма и Донбасса со словами «ваш дом - Украина», а также заявил, что главным ресурсом жителей незалежной являются «оптимизм и вера в свою страну».

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