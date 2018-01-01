В Крыму прокомментировали новогоднее обращение Порошенко
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к своим согражданам.
Так, политик назвал слова главы незалежной «ядом в блестящей обертке». А также выразил мнение, что верить украинскому лидеру могут «лишь сумасшедшие и западное сообщество».
«Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается "добрым словом" формировать сторонников в Крыму и Донбассе. Правда, следует заметить, что после бомбардировок и диверсий все его слова - это яд в блестящей обертке. Верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, а еще западное сообщество. С такими рулевыми никакой оптимизм не поможет», - сказал Бальбек в беседе с RT.
Напомним, в своей речи Порошенко обратился к жителям Крыма и Донбасса со словами «ваш дом - Украина», а также заявил, что главным ресурсом жителей незалежной являются «оптимизм и вера в свою страну».
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»