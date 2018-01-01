МВД России: в новогодних гуляньях приняли участие 8,6 млн человек

1 Янв. 2018 2018-01-01T13:10:50+03:00

В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года на территории России прошло более 14 тысяч массовых новогодних мероприятий Фото: REUTERS

Общественный порядок в ночь на 1 января 2018 года обеспечивали около 75 тысяч сотрудников органов внутренних дел

Изменить размер текста: A A

В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года на территории России прошло более 14 тысяч массовых новогодних мероприятий. По данным МВД РФ, в них в общей сложности приняли участие 8,6 миллиона человек.

При этом общественный порядок во время празднования Нового года обеспечивали около 75000 сотрудников органов внутренних дел, свыше 11000 росгвардейцев, 5800 сотрудников частных охранных организаций (ЧОПов), 11200 народных дружинников и 2500 представителей казачества.

«Сотрудники полиции продолжают нести службу в местах массового пребывания граждан», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства внутренних дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москва встретила Новый год

По всему городу - море огней и грохот салютов, москвичи и гости столицы всю ночь гуляли на праздничных площадках под открытым небом (подробности)