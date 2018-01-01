2018-01-01T13:10:50+03:00
Общество

МВД России: в новогодних гуляньях приняли участие 8,6 млн человек

Общественный порядок в ночь на 1 января 2018 года обеспечивали около 75 тысяч сотрудников органов внутренних дел
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года на территории России прошло более 14 тысяч массовых новогодних мероприятийВ ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года на территории России прошло более 14 тысяч массовых новогодних мероприятийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года на территории России прошло более 14 тысяч массовых новогодних мероприятий. По данным МВД РФ, в них в общей сложности приняли участие 8,6 миллиона человек.

При этом общественный порядок во время празднования Нового года обеспечивали около 75000 сотрудников органов внутренних дел, свыше 11000 росгвардейцев, 5800 сотрудников частных охранных организаций (ЧОПов), 11200 народных дружинников и 2500 представителей казачества.

«Сотрудники полиции продолжают нести службу в местах массового пребывания граждан», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства внутренних дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москва встретила Новый год

По всему городу - море огней и грохот салютов, москвичи и гости столицы всю ночь гуляли на праздничных площадках под открытым небом (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин: я не думаю о своей роли в истории
В Киеве автомобиль въехал в остановку общественного транспорта
Путин рассказал о запоминающейся новости полувековой давности
В 2018 году перестал существовать Резервный фонд России
Число погибших из-за протестов в Иране выросло до четырех человек
В России с 1 января повысили акцизы на бензин
Беженец зарезал 15-летнюю немку на глазах у 20 человек
В Крыму прокомментировали новогоднее обращение Порошенко
Ученые выяснили, что жировые отложения защищают от инфекций
Система tax free заработала в России
Мария Шарапова 1 января победила в первой встрече турнира в Китае
Москва направит 430 млрд рублей на социальную поддержку в 2018 году
Власти США официально поддержали протестующих в Иране
Лавров поздравил главу МИД Чехии с 25-летием установления дипотношений
Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев
Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал намерение КНДР участвовать в состязаниях
Активистка движения Me Too запустила хрустальный шар в Нью-Йорке